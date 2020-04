Oljeministeren: – Vi legg til rette for verdiskaping

innenriks

– Tilgangen til nye leiteområde er grunnleggjande for å halde oppe verdiskaping og arbeidsplassar, sa Bru då regjeringa la fram planen sin for kvar den såkalla iskanten skal liggje.

Den politisk betente saka handlar i praksis om kor langt nord det kan opnast for boring etter olje og gass, og regjeringa seier no at dei flyttar grensa sørover og dermed innskrenkar området for oljeverksemd.

Men, kjelder Dagens Næringsliv har snakka med, seier at kompromisset tyder at iskanten i praksis blir ganske lik som no, sjølv om han går noko sørover: Oljeaktiviteten i Barentshavet blir som i dag.

Bru understrekar at formålet med den nye planen òg er å leggje til rette for verdiskaping i tillegg til å ta vare på naturmangfaldet.

– Som olje- og energiminister er eg oppteken av å sikre føreseielege rammevilkår for Noregs største og viktigaste næring, seier ho.

Bru understrekar at det er snakk om 200.000 arbeidsplassar over heile landet i næringa.

(©NPK)