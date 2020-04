Nye hurtigtestar for koronaviruset er klare til bruk

innenriks

Fleire hurtigtestar har i ein månads tid vore prøvde ut hjå Norsk kvalitetsforbetring av laboratorieundersøkingar (Noklus), skriv Bergens Tidende.

Studien stadfestar at dei undersøkte hurtigtestane ikkje kan brukast til å seie at noko ikkje er infeksjon, men truleg kan nokon av testane brukast for å påvise at ein har hatt covid-19.

FHI-overlege Anne-Marte Bakken Kran meiner testane kan ha ein nytteverdi for å avklare om ein har hatt sjukdommen eller ikkje, og at mange legekontor kjem til å tilby desse til pasientane sine.

