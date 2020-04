Ny hastelov kan hjelpe konkurstrua Norwegian

innenriks

Lova, som truleg vil tre i kraft om kort tid, har som mål å redde bedrifter og arbeidsplassar som står i fare for å gå konkurs. Ho skal òg gi meir effektive gjeldsforhandlingar, melder NRK.

Med dei nye reglane blir det ikkje lenger noko krav om at to tredelar av dagens aksjonærar seier ja til planen om å gjere gjeld om til aksjar. At over 50 prosent av aksjonærane seier ja på generalforsamling, held. Lova inneheld heller ikkje noko krav om at alle kreditorane må seie ja.

– Eg kjenner ikkje Norwegian spesielt, men moglegheita for å konvertere gjeld til eigenkapital og fjerninga av minimumsdividenden kan hjelpe Norwegian viss det kjem dit, seier advokat Håvard Wiker i advokatfirmaet Ro Sommernes til kanalen.

