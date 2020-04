Norsk olje og gass: – Ikkje fagleg grunnlag for å flytte iskanten

innenriks

– Både i 2006 og 2011 vart det nytta 30 prosent isfrekvens som utgangspunkt for å avgrense iskantsona. Vi meiner det ikkje er fagleg grunnlag for at regjeringa no skal endre henne til 15 prosent, seier konstituert direktør Knut Thorvaldsen i Norsk olje og gass.

Regjeringa la fredag fram forslag til ny forvaltningsplan for dei norske havområda – Barentshavet og havområda utanfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak. Blant tiltaka er å flytte grensa for petroleumsverksemd i Barentshavet sørover til der det i gjennomsnitt er havis 15 prosent av dagane i april.

Grensa blir likevel trekt like nord for alle oljefelt som er opna. Regjeringa følgjer heller ikkje dei faglege råda frå mellom anna Polarinstituttet og Havforskingsinstituttet, som har tilrådd å trekkje grensa for iskanten ved 0,5 prosent isfrekvens.

– Vi er glade for at den nye definisjonen gir grunnlag for framleis næringsverksemd i dei opna områda i Barentshavet sør. Det er viktig med føreseielegheit for dei utvinningsløyva styresmaktene har tildelt, seier Thorvaldsen.

