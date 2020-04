NHO meiner fleire bedrifter bør få dekt 90 prosent av faste utgifter

innenriks

Arbeidsgivarorganisasjonen har laga fem punkt som dei meiner det er behov for å bli endra i ordninga.

Mellom anna meiner NHO det ikkje er grunn til å skilje mellom bedrifter som er stengde etter lova, som frisørar og fysioterapeutar, og bedrifter som sjølv blir tvinga til å stengje som følgje av at marknaden har vorte kraftig forverra.

– Den såkalla 90-prosenten regelen bør gjelde for alle, altså at ein får dekt 90 prosent av dei faste kostnadene, skriv dei.

Vidare vil NHO fjerne eigendelen på 10.000 kroner, fjerne avkortinga for stønadssummar over grensa på 30 millionar kroner, og dei vil òg forlengje ordninga og sørgje for at ho tek høgd for dei spesielle utfordringane sesongbedrifter har som følgje av koronakrisa.

(©NPK)