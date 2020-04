Nær 362 millionar er tildelte næringslivet gjennom kompensasjonsordninga

innenriks

Det kjem fram av den nye innsynsløysinga som gir opplysningar om bedrifter som har fått innvilga søknad om tilskot frå ordninga.

Portalen for kompensasjonsordninga for næringslivet opna laurdag. No kan ein òg få innsyn i ordninga.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) seier at openheita innsynsløysinga gir, er viktig for legitimiteten til heile ordninga, som Skatteetaten forvaltar. Innsynsløysinga blir oppdatert klokka 9 kvar dag, også i helgane.

– Innsynsløysinga vil gi alle moglegheit til å følgje med på bruken av pengane til fellesskapet i kompensasjonsordninga. Det er ein styrke for heile ordninga at journalistar, forskarar og andre har innsyn i at ordninga blir forvalta i tråd med regelverket. Ein slik praksis har likskapstrekk med den openheita som vi praktiserer i samband med offentleggjeringa av skattelistene, seier skattedirektør Hans Christian Holte.

