Milliardar i norsk stønad til humanitær innsats og vern

Pengane går til FN, Røde Kors-rørsla og norske humanitære organisasjonar for å styrkje innsatsen for mellom anna vern, utdanning i krise, innovasjon og innsats for fordrivne i land ramma av kriser og konflikt.

FN har anslått at nesten 170 millionar menneske vil ha behov for humanitær hjelp i 2020.

– Humanitære aktørar opererer i svært krevjande situasjonar med fare for eigen tryggleik i mange land. Dei møter fysiske og byråkratiske hinder i arbeidet med å levere humanitær bistand til dei mest sårbare. Noreg tek opp denne vanskelege situasjonen i dialogen vår med styresmakter og andre, seier utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Syria, Jemen og Sør-Sudan er blant landa som får mest norsk humanitær stønad også i år. Stønaden til Syria er 900 millionar kroner, medan det så langt er tildelt 175 millionar kroner til humanitær innsats i Jemen og 160 millionar kroner til Sør-Sudan. Pengane blir kanaliserte gjennom FN, Røde Kors-rørsla og norske organisasjonar.

– Det er avgjerande at vi held fram med å jobbe med utfordringar som vil halde fram eller auke i lys av koronapandemien. Dette gjeld til dømes arbeidet med å gi vern mot seksualisert og kjønnsbasert vald, og med å gi sårbare barn eit utdanningstilbod. Fleire hundre millionar barn er no utanfor skulen. I tillegg har minst 370 millionar av barna mista skulemåltidet dei og familiane deira er heilt avhengige av, seier utanriksministeren.

Noreg vil støtte arbeidet for vern mot seksualisert og kjønnsbasert vald med rundt 325 millionar kroner i 2020, og dessutan vern av sivile mot miner og andre eksplosiv med om lag 300 millionar kroner.

(©NPK)