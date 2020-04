Kvinnsland skal leie granskingskommisjon om koronakrisa

innenriks

Han meiner dette er det riktige tidspunktet å starte ei gransking.

– Vi kan i mykje større grad no enn i ettertid vurdere korleis dette har vore. Å bruke høvet no når ein er midt oppe i det, til å lære, synest eg i utgangspunktet er ein fin ting, sa han på pressekonferansen om koronasituasjonen fredag.

Kvinnsland er onkolog og har mellom anna vore direktør ved Helse Bergen og styreleiar ved Oslo universitetssjukehus (OUS).

Kommisjonen skal levere arbeidet sitt ved utgangen av mars 2021.

Lære for framtida

Kommisjonen skal gjere ein grundig og heilskapleg gjennomgang og evaluering av korleis styresmaktene har handtert koronapandemien, opplyser regjeringa.

– Vi har innført svært inngripande tiltak for å slå ned smittespreiinga i Noreg. Sjølv om vi framleis er i ein fase med høg aktivitet for å kjempe mot pandemien, meiner vi det er viktig å setje i gang ei evaluering slik at vi kan lære for framtida, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Då vi innførte tiltaka valde vi å setje liv og helse først, og vi tok avgjerdene under tidspress og med stor grad av uvisse om effekten av kvart enkelt tiltak, seier ho.

Solberg seier at det er eit viktig prinsipp i alt beredskapsarbeid at alle hendingar skal evaluerast.

– Denne krisa har så vidtgåande konsekvensar, i alle delar av samfunnet vårt, at vi ser det som heilt nødvendig med ein ekstern gjennomgang som ser på heile bildet.

– Mange spørsmål treng svar

Ap-leiar Jonas Gahr Støre seier at det er mange spørsmål som no treng eit svar og synest det er bra at ein granskingskommisjon skal kartleggje handteringa.

– Vi er positive til at mandatet er utvida slik vi har vore oppteke av, sånn at det ikkje er noka avgrensing bakover i tid. Det er òg viktig at utvalet skal sjå på forbetringar i både nasjonal og internasjonal beredskap og gjennomgå ansvarsforholdet mellom helsestyresmaktene.

Solberg meiner at det har aldri vore snakk om å avgrense mandatet bakover i tid.

– Det har alltid vore ein føresetnad for regjeringa at beredskap, førebuingar og planverk skal undersøkast. Det har vi saman med Stortinget gjort tydeleg i mandatet.

– Etterlyst fleire kritiske stemmer

SV-leiar Audun Lysbakken seier til NTB at regjeringa ikkje har lytta godt nok til innspela deira, og at dei vurderer å ta initiativ til ei gransking i Stortingets regi, til dømes gjennom kontrollkomiteen.

Han seier SV har etterlyst fleire kritiske stemmer til dagens organisering av helsevesenet, utan å bli høyrt.

– Eg fryktar at viktige spørsmål knytt til konsekvensane av mange år med marknadstenking i sjukehusa ikkje blir del av granskinga. SV meiner det er svært viktig å sjå på korleis vi kan styre og finansiere helsevesenet på ein måte som legg til rette for betre beredskap og meir langsiktig tenking, seier SV-leiaren.

– Demokratiet på prøve

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner det er viktig at utvalet får beskjed om å granske konsekvensane for demokratiet.

– Det er i krisetider demokratiet og rettssikkerheita blir sett på prøve. Dette har vi sett ei rekke døme på, spesielt med koronalova, men også med innskrenkingar av lokaldemokratiet og forsøk på å setje offentleglova til side, seier han.

Kommisjonen skal levere arbeidet innan utgangen av mars 2021.