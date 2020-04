Koronakrise kan gi sommarsmell på sjukehusa

innenriks

– No er det viktig at styresmaktene òg løftar blikket fram til sommaren som kjem, med redusert tilgang til importert arbeidskraft, skriv Sjukepleiarforbundets leiar Lill Sverresdatter Larsen i ei Twitter-melding.

– Å avlyse feriar for helsepersonell er ikkje eit alternativ, så korleis levere som normalt når tilgang på ressursar er endå meir prekær? spør ho.

Koronapandemien har ført til store omleggingar på norske sjukehus, som har vorte sett i beredskap for å handtere virusutbrotet.

Spørsmålet er kor lenge unntakstilstanden vil vare. Ikkje før det finst betre behandling for covid-19, eller ein vaksine er klar, kan helsevesenet senke skuldrene. For vaksine er tidshorisonten 12–18 månader.

Ser fallgruver

Arbeidarpartiets stortingsrepresentant Tuva Moflag trur sjukehus og sjukeheim står overfor to store fallgruver når sommaren kjem.

– Den eine er at vi ikkje klarer å gi nok behandling. Vi veit ikkje heilt når smittetoppen kjem. Den andre er at viss vi driv rovdrift på folk, kan vi risikere å miste dei, både på kort og lang sikt. Det har vi ikkje råd til, seier ho til NTB.

Moflag har stilt helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) spørsmål om kva han vil gjere for å sørge for at sjukehusa og sjukeheimane i Noreg har kapasitet til å drive med pandemiberedskap gjennom sommaren.

– Helsepersonell i intensivavdelingane står no i pandemi-turnus og skal halde fram med det på ubestemt tid, konstaterer ho.

Meir lønn

Sjukehus og sjukeheim er òg i ein normalsituasjon avhengig av utanlandske vikarar for å gjennomføre sommarferieavvikling. På sjukeheimane er det behov for full bemanning for å halde oppe smitteverntiltak. Reiserestriksjonar kan gjere det å hente inn vikarar vanskelegare i år, med mindre helsestyresmaktene planlegg for det, seier Moflag.

Pandemi-turnus betyr lengre vakter og hyppigare helgebelasting. Som følgje av auka belasting har sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, reinhaldarar, vernepleiarar og andre tilsette i helsevesenet i Noreg forhandla seg fram til høgare lønn.

Dei får no 150 prosent overtidstillegg der dei normalt ville fått 133 prosent. I tillegg får dei 100 prosent overtid der dei vanlegvis ville fått 50 prosent. Der dei normalt ville hatt 100 prosent overtidsbetalt, får dei no 150 prosent overtid, melde Dagbladet nyleg om avtalen som gjaldt frå 20. mars.

– Reell problemstilling

Statsråd Høie seier jobben med å sikre bemanninga i sommar må gjerast av sjukehusa, i samarbeid med tillitsvalde. Han erkjenner at belastinga kan bli stor på dei tilsette.

– Det er ei heilt reell problemstilling. Men dette viser kor viktig det er at vi har kontroll på smittespreiinga, så vi ikkje kjem i ein situasjon der vi overbelastar helsetenesta, seier han til NTB.

Sjukehusa må over på meir normal drift, samtidig som dei held oppe ein beredskap som er tilpassa smitteutviklinga.

– Vi må forvente at det denne sommaren blir redusert aktivitet i sjukehusa våre, seier Høie.

Over 5.000 personar har meldt seg i den nasjonale basen, som sjukehusa kan trekkje på for å sørge for god bemanning. Høie minner samtidig om lova som forbyr helsepersonell å reise til utlandet.

– Så lenge vi har smitten i samfunnet og ikkje har vaksine eller behandling, må vi ha ein beredskap.

