Folk strøymer til hyttene – dobbelt så mange mobiltelefonar i Hallingdal som vanleg

– Det har auka heile veka etter at hytteforbodet vart oppheva. Det har komme 10.000 nye personar berre sidan klokka 10 i formiddag, sa beredskapsrådgivar Espen Bille-Larsen i Hol kommune i Hallingdal til Aftenposten like før klokka 17 fredag.

Fredag klokka 17.15 var det registrert 10.793 mobiltelefonar i Hol kommune, som har 4.441 innbyggarar.

Totalt vart det fredag ettermiddag registrert 43.000 mobiltelefonar i hallingdalskommunane Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nesbyen og Flå. Det er ein auke frå 23.000–24.000 i påskeveka. Utan hyttefolk ville talet vore 21.000.

Auken kjem etter at hytteforbodet vart oppheva måndag.

Kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol seier til Aftenposten at det ikkje har vore nokon nye smittetilfelle i kommunane i Hallingdal på tre veker. Dei har likevel førebudd seg på at det kunne komme ein straum av hyttefolk etter at forbodet vart oppheva.

Til Hallingdølen seier Strømmen at han frykta ei tilstrøyming, men håpte på noko anna.

– Eg er skikkeleg bekymra. No håper eg at folk passar på. At dei til dømes prøver å spreie handling i butikkar ut over heile dagen. At dei verkeleg er nøye med å halde avstand til kvarandre og unngår store forsamlingar. Butikkane må setje opp plakatar og gjere tiltak slik at dei får eit avgrensa tal menneske inne til kvar tid. Det er heilt avgjerande, seier kommuneoverlegen.

