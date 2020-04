Erna Solberg: – Viktig at Tangen er open på alle punkt

innenriks

– Eg meiner at det er viktig at han er open på alle punkt knytt til dette. Det har òg finansministeren vore veldig oppteken av, at Noregs Bank måtte gjere eit ordentleg arbeid med å vurdere alle desse spørsmåla, seier Solberg til NTB.

Kritikk

SV kritiserte torsdag Finansdepartementet og finansminister Jan Tore Sanner (H) for ikkje å ha stilt spørsmål til Noregs Bank rundt Tangens tilhøyrsle til skatteparadis, fondsplasseringar, selskapsstruktur og moglege interessekonfliktar i samband med tilsetjinga av ny sjef for Oljefondet.

Det er hovudstyret i Noregs Bank som har ansvar for tilsetjinga, men Finansdepartementet kan kome med innspel og bli halde orientert om aktuelle kandidatar.

Solberg seier samtidig at det ikkje er jobben hennar å meine noko om tilsetjinga av Tangen.

– Eg har vore veldig tydeleg på at eg ikkje har tenkt å synse rundt Tangen-saka. Det er ikkje oppgåva til staten og regjeringa å vurdere tilsetjinga. Det er det tilsynsorganet som Stortinget har utnemnt, representantskapet til Noregs Bank, som skal gjere, seier ho.

– Følgje arbeidsdelinga

– For regjeringa er det viktig at vi følgjer arbeidsfordelinga overfor norsk lov og til det Stortinget har vore oppteke av. Noregs Bank er ein uavhengig institusjon, det er òg Oljefondet, og det er representantskapet som har ansvar for å vurdere desse sakene, slår statsministeren fast.

Representantskapet sende over torsdag ei rekkje spørsmål til hovudstyret i Noregs Bank omkring tilsetjinga av Tangen. Mellom anna blir det kravd svar på om styret har fullt innsyn i aktivitetane til AKO-selskapa på Caymanøyane eller Jersey, og korleis dei løpande skal følgje opp desse aktivitetane.

Nicolai Tangen er leiar for AKO Capital.

Oppstyret rundt tilsetjinga av Tangen starta då VG avdekte at Tangen inviterte til eit luksuriøst seminar ved Wharton Business School i Pennsylvania i USA i november i fjor, fem månader før han fekk jobben som leiar av Oljefondet. Ei rekkje norske samfunnstoppar deltok, mellom dei noverande oljefondssjef Yngve Slyngstad.

