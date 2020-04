Den nye iskanten om lag som før

innenriks

Regjeringa vil flytte grensa for oljeverksemd i Barentshavet til der det i snitt er havis 15 prosent av dagane i april. Det kjem fram i ein ny forvaltningsplan for dei norske havområda.

I realiteten trekkjer isen seg lenger og lenger nord på grunn av global oppvarming.

Regjeringa innfører derfor ein strengare definisjon av iskanten for å hindre at det som i praksis har utgjort grensa for oljeboring, flyttar seg nordover saman med isen.

Sendt tilbake

Sist Stortinget vedtok ein definisjon av iskanten, var i 2011. Det vart utan hell prøvd å oppnå semje om ein ny definisjon i 2013 og 2015.

Sjølv om Stortinget for fem år sidan sa nei til regjeringsforslaget, har regjeringa valt å bruke 2015-grensa som samanlikningsgrunnlag for sin nye strek. Ifølgje Rotevatn vernar regjeringsforslaget eit mykje større havområde, omkring 56.000 kvadratkilometer, enn 2015-iskanten ville gjort.

– Vi må ta stilling til det som har vore forvaltningsgrunnlaget for olje- og gasspolitikken i desse områda, seier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Vi kan ikkje berre gå tilbake til ei gammal stortingsmelding i 2011, når forvaltninga er flytta gjennom to behandlingar sidan det, konstaterer ho.

Solberg viser både til eit forslag frå den raudgrøne regjeringa frå 2013 og altså forslaget frå hennar eiga regjering i 2015.

– 2011 irrelevant

Verken Venstre eller KrF ville godta Solbergs forslag frå 2015, som i praksis ville trekt iskanten lenger nord.

– Det er vel inga linje som går der, strengt teke?

– Jo, det er det, fordi det er ho som gjeld. Ei stortingsmelding er eit uttrykk for det politiske synet til regjeringa og ligg til grunn for korleis ein praktiserer forvaltninga, seier Rotevatn til NTB.

KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad viser til at 2015-forslaget «vart grensa».

– Iskanten à la 2011 er ei irrelevant samanlikning, fordi ein ikkje tok omsyn til han. Han har ikkje tydd at det ikkje skal vere petroleumsaktivitet nord for den iskanten, seier han til NTB.

Grense for oljeboring

I 2006 og 2011 vart iskantsona definert som område der det i gjennomsnitt er is minst 30 prosent av dagane i april, basert på målingar frå 1967 til 1989.

Men global oppvarming har samtidig ført til at isdekket i realiteten har trekt seg lengre nord. I 2015 tok regjeringa konsekvensen av dette ved å oppdatere tidsserien for målingane.

Medan den gamle grensa var basert på målingar frå 1967 til 1989, ville regjeringa no teikne ein ny strek basert på målingar frå 1985 til 2014. Det førte til at iskanten vart trekt betydeleg lenger nord, slik at nye område kunne opnast for oljeboring.

Vernar meir

Dei faglege råda har vore delte. Oljedirektoratet kjempa for ei grense der det er 30 prosent sannsyn for at det kjem is. Miljøekspertane i utvalet har tilrådd å leggje den såkalla iskanten der det er 0,5 prosent sjanse for is.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) understrekar at formålet med den nye planen òg er å leggje til rette for verdiskaping i tillegg til å ta vare på naturmangfaldet.

– Tilgangen til nye leiteområde er grunnleggjande for å halde oppe verdiskaping og arbeidsplassar, sa ho.

