Bekymringsmelding beskriv sjukeheim i Bergen som «smittebombe»

innenriks

Sist fredag fekk Fylkesmannen i Vestland ei bekymringsmelding om Metodisthjemmet, og det vart opna tilsyn mot sjukeheimen, ifølgje Bergensavisen.

13 bebuarar er per fredag 24. april døde, medan ytterlegare ni er smitta, ifølge Bergens Tidende.

Fylkesmannen har gitt begge avisene innsyn i bekymringsmeldinga som førte til tilsynet.

– Katastrofale tilstandar

I bekymringsmeldinga blir det beskrive «katastrofale tilstandar» både når det gjeld oppfølging av pasientane, mangel eller feil bruk av verneutstyr, og at dei tilsette er fullstendig overarbeidd, skriv BT.

Ifølgje VGs oversikt er Metodisthjemmet hardast ramma av koronakrisa blant sjukeheimane i Noreg.

Det første smittetilfellet blant dei 46 bebuarane på Metodisthjemmet vart kjent måndag 6. april, ifølgje BA. 16. april vart fleire av dei smitta bebuarane flytta ut av sjukeheimen. Det er ikkje kjent korleis smitten kom til sjukeheimen.

– Smitten er under kontroll

Styraren ved sjukeheimen viser til Bergen kommune for kommentarar.

Direktør Anita Wøbbekind Johansen i sjukeheimsetaten skriv i ein e-post til BA at det ikkje er nokon tvil om at Metodisthjemmet har vore i ein krevjande situasjon.

Dei ventar no på Fylkesmannens vurderingar.

– Samtidig er det viktig å få fram at smittesituasjonen på sjukeheimen no er under kontroll. Talet på bebuarar på sjukeheimen er halvert, og berre to bebuarar på sjukeheimen er smitta, skriv ho.

Andre smitta bebuarar er flytta til kommunens spesialavdelingar for covid-19-sjuke.

– Sjukeheimane har gode og oppdaterte beredskapsplanar, og vi har tilsette med høg kompetanse. Sjukeheimane handterer jamleg smitte av ulik art, og vi har gode smittevernrutinar. Prosedyrane våre blir delte med sjukeheimslegar i resten av Noreg, som kan nytte kunnskapen vår, skriv Johansen.

(©NPK)