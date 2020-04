Tre av ti har tillit til Navs handtering av koronasituasjonen

innenriks

Det viser undersøkinga Norsk koronamonitor frå Opinion.

Ved starten av koronakrisa i Noreg hadde to av ti tillit til at Nav klarer å handtere situasjonen.

Til saman 13.000 nordmenn har over fleire veker svart på om dei har tillit til Nav i Opinions undersøkingar. Tilliten har vore svakt stigande over tid.

– For over ein månad sidan hadde omtrent dobbelt så mange mistillit som tillit til at Nav klarer å handtere koronasituasjonen. No nærmar det seg ei tredeling av Noreg mellom dei som har tillit, dei som ikkje har tillit og dei som svarer verken eller, seier Askheim.

Han påpeikar at spørsmålet om tillit spesifikt gjeld koronasituasjonen, ikkje ein generell tillit til Nav.

I gjennomsnitt for heile perioden Noreg har vore nedstengt opplyser 44 prosent av dei som er i arbeid, at dei ikkje har tillit til Navs evne til å handtere koronasituasjonen. Blant dei som ikkje er i arbeid, svarer 36 prosent det same.

