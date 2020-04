Slyngstad er lei seg for manglande dømmekraft

innenriks

Slyngstad skriv dette i ei melding til dei tilsette som vart lagd ut på Oljefondets intranett onsdag, skriv VG.

– Eg er verkeleg, verkeleg lei meg, skriv Slyngstad i meldinga.

Han skriv at han har svikta organisasjonskulturen og svekt omdømmet til Oljefondet.

Slyngstad hadde nyleg kunngjort at han ville gå av som sjef for Oljefondet då han deltok på seminaret «Back To University». Som Tangens gjest fekk han dekt måltid og opphald og reiste òg tilbake på Tangens luksuriøse privatfly.

– Det var ikkje på linje med den beskjedne profilen vår. Det var mangel på god dømmekraft og eit klassisk døme på korleis ein ikkje er profesjonell, trass i alle åra mine med erfaring og varsemd, skriv han.

