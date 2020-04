SV: Uforståeleg at Sanner ikkje stilte fleire spørsmål om Tangen

innenriks

Finansminister Jan Tore Sanner (H) la torsdag ut ei forklaring over Finansdepartementets kontakt med Noregs Bank i samband med tilsetjinga av ny sjef for Oljefondet.

Sjølv om det er hovudstyret i Noregs Bank som har ansvar for tilsetjinga, kan Finansdepartementet kome med innspel og bli halde orientert om aktuelle kandidatar.

Snakka om kandidaten

Finansministeren snakka sjølv med sentralbanksjef Øystein Olsen i slutten av mars for å høyre nærare om prosessen.

Sanner skriv at han ønskte å forsikre seg om at dei undersøkte godt nok at kandidaten var eigna opp mot kvalifikasjonskrava som var stilte. I tillegg ville han ha svar på om det var undersøkt godt nok rundt framtidige spørsmål som ein ville rekne med ville kome, til dømes om skattemessige forhold.

– Uforståeleg

SV reagerer sterkt på at Finansdepartementet ikkje med eitt ord nemner tema som Tangens privatøkonomi og pengeplasseringar.

– Det er heilt uforståeleg at dei avgrensar seg til dette. Dei burde bede om å få oversikt over Tangens tilhøyrsle til skatteparadis, fondsplasseringar og heile selskapsstrukturen. Det er utruleg at Finansdepartementet ikkje har teke opp problemstillingar og moglege interessekonfliktar, seier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NTB.

I forklaringa seier Sanner at departementet var oppteke av bustaden til kandidaten, og kva det ville ha å seie for dei skattemessige forholda om han budde heilt eller delvis i utlandet.

Kaski tykkjer det verkar som departementet konsentrerte seg om dette punktet, og i lita grad var oppteke av andre viktige spørsmål.

– Det er i aller høgaste grad relevant å få klarleik i kva departementet har vore oppteke av, seier Kaski, som ikkje ser bort frå at saka vil få etterspel i Stortinget.

Fleire spørsmål

SV har sendt Sanner ei lang rekkje spørsmål om mangel på openheit i tilsetjingsprosessen og om korleis Noregs Bank skal kunne vere sikker på at Tangens verksemd, forretningssamband og pengeplasseringar ikkje påverkar korleis han utfører jobben som oljefondssjef.

Frp meiner òg det er viktig å få dokumentasjon på at det er vasstette skott mellom Tangens privatøkonomi og den nye jobben hans.

– Det er svært viktig for oss, nemleg at det ikkje må vere noko som heftar ved Tangen eller sjølve tilsetjingsprosessen som bidreg til at han ikkje har hundre prosent tillit, seier Hans Andreas Limi.

