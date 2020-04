Raudt vil kaste Henrik Syse ut av Nobelkomiteen

innenriks

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes meiner det er openbert at Syse, som er nestleiar i Nobelkomiteen, ikkje bør veljast att for ein ny periode i haust.

– Nobelkomiteen skal ikkje vere ein slags bonuspost for samfunnseliten. At nestleiaren i komiteen deltok på ein smørjetur til USA og lét seg påspandere ein forholdsvis solid dose luksus, er problematisk, seier han til NTB.

– Det blir ikkje betre av at Syse har fått over éin million kroner i styrehonorar frå fond i skatteparadiset Cayman-øyene, som er svartelista av EU, seier han.

Moxnes meiner dette samla sett bidreg til å undergrave tilliten til Syse som medlem av Nobelkomiteen.

Syse: Alt oppgitt

Syse har gjennom ein tiårsperiode fått utbetalt over éin million kroner for å sitje i styret for fleire av den nye oljefondssjefen Nicolai Tangens selskap som er registrerte på Cayman-øyene, ifølgje Dagens Næringsliv.

Fredsforskaren meiner det er fint at problemstillinga blir reist og understrekar at han ikkje har noko å skjule.

– Eg har ikkje gjort noko som strir mot vervet mitt i Nobelkomiteen, seier Syse til NTB.

– Dei veit sjølvsagt at eg har eit styreverv i AKO-fonda, alt slikt må givast opp. Det er fond som blir drive etter høge juridiske og etiske standardar, seier han.

– Reinvaskar

Moxnes understrekar at Cayman-øyene blir trekt fram av Transparency International, som jobbar med å avdekke korrupsjon, som eitt av dei verste skatteparadisa i verda når det gjeld kvitvasking.

– Skatteparadis bidreg til krig og vald gjennom kvitvasking av pengar, illegal våpenhandel, narkokartell og liknande. Sjølv om Syse er moralfilosof, kan det tenkjast at dette ikkje er i samsvar med å skulle forvalte arven etter Alfred Nobel, seier han.

Raudt-leiaren meiner Syses engasjement i AKO-fonda bidreg til å legitimere Cayman-øyene. Syse slår tilbake:

– Selskapsregistreringa har ikkje noko med skatteunndraging å gjere, men det er fint at dette blir diskutert. Alle innskytarar og tilsette må gi opp alle inntektene sine og betale skatt. Elles er eg veldig samd i at kampen mot skattesvindel er svært viktig.

Stortinget bestemmer

Det er partigruppene på Stortinget som nominerer kandidatar til Den Norske Nobelkomité. Han blir i dag leidd av Berit Reiss-Andersen, medan Syse er nestleiar.

Henrik Syse kom inn i komiteen i 2015, og perioden hans går ut i år. Også Thorbjørn Jagland, Anne Enger og Asle Toje sit i komiteen.

– Det er Stortinget som bestemmer kven som sit i Nobelkomiteen, men eg kan ikkje sjå å ha gjort noko som skadar arbeidet mitt der, seier Syse.

– Eg håper eg har gjort eit godt og etisk medvite arbeid for Nobelkomiteen. Det har eg lagt mykje arbeid i. Eg er enormt audmjuk og respektfull for det arbeidet, seier han.

