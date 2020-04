Politiet frigir namn på mannen som vart funnen død på Voss

innenriks

Politiet held arbeidet fram med å kartleggja rørslene hans på Voss mellom tysdag 21. april klokka 14 og onsdag 22. april klokka 11. Om nokon har sett eller hatt kontakt med han i denne perioden, ber politiet på Voss om at dei tek kontakt med dei.

Lensmann Ivar Hellene på Voss sa til Bergens Tidende onsdag kveld at politiet ikkje har nokon mistanke om at det ligg noko kriminelt bak dødsfallet.

– Me har ingen mistanke om det, nei. Men når me finn ein mann i 50-åra død, er det naturleg å undersøkja kva som har skjedd. Ut over det kan eg ikkje seia meir enn me har gjort til no. Me håpar å få nokre førebelse svar på obduksjonen denne veka, sa han.

Ifølgje Vest politidistrikt vil avlidne bli obdusert tidlegast fredag morgon.

Kriminalteknikarar har undersøkt husværet til mannen, og politiet har sikra elektroniske spor og kartlagt kjennskapskretsen hans.

Det var ein tilsett frå Voss herad som melde frå til politiet om at dei ikkje fekk kontakt med 52-åringen.

– Mannen budde i ein kommunal bustad, og me vart kontakta av heradet etter at dei ikkje fekk kontakt med han, seier Hellene til Bergens Tidende.

