Påstand om den strengaste straffa i lova for Kapp-drapet

innenriks

Rettssaka mot den 45-årige mannen starta i Gjøvik tingrett tysdag, og aktor heldt prosedyren torsdag ettermiddag.

– Dette dreier seg først og fremst om korleis retten skal utmåle straff for ein far som har avretta eitt av barna sine, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter.

Stripsa igjen dør og vindauge

Tiltalen omfattar òg seksuell omgang med guten, noko som kom fram dagen før drapet skjedde. Han er òg tiltalt for frihetsrøvinga mot kona.

Aktor meiner den tiltalte har brukt morgonrutinane til familien i kalkuleringa si då han planla drapet, som skjedde ved kveling.

– Han veit at kona kjem til å gå på toalettet. Han kan høyre via luftekanalen at døra går i lås, og det er startskotet for han, sa aktor.

Retten fekk onsdag høyre den fraseparerte kona til tiltalte beskrive ein innbiten kamp for å hindre drapet. Ho vart overmanna og låst inne på soverommet til ekteparet, der den tiltalte på førehand hadde stripsa igjen både dør og vindauge, og dessutan stripsa fast brannstigen utvendig.

Døde på sjukehus

15-årige Oscar André Ocampo Overn vart innlagt på sjukehus med livstruande skadar etter det som vart karakterisert som ei alvorleg valdshending i heimen til familien på Kapp i Østre Toten kommune 9. oktober i fjor. Guten, som var adoptert frå Colombia, døydde ein snau månad seinare.

Statsadvokaten meiner drapet i seg sjølv kvalifiserer til fengsel i 21 år.

Han brukte i prosedyren lang tid på å gå gjennom lovverk og rettspraksis for tilståingsrabatt. Han nemnde òg at det finst saker der dette ikkje skal givast.

– Vår sak er slik, konkluderte han.

Overfor NTB utdjupar Klundseter:

– I denne saka har gjerningspersonen drepe offeret for dei seksuelle overgrepa, og drapet har ein samanheng med at overgrepa har komme for dagen. Grunngivinga han gir, er jo i tillegg at dette blir gjort for å skåne familien. Vi har høyrt korleis dette har påverka dei etterlatne, og det gir ingen verdi for dei at han tilstår dette.

Ber om tilståingsrabatt

Forsvararen til 45-åringen, advokat Håvard Fremstad, heldt òg prosedyren sin torsdag.

– Det var ei målretta handling. Han hadde til hensikt å drepe Oscar, understreka forsvararen.

Han meiner likevel at drapet åleine ikkje kvalifiserer til 21 år i fengsel og viste til ei rekke tidlegare rettsavgjerder for å underbyggje dette.

Forsvararen deler heller ikkje oppfatninga til aktor om at den tiltalte ikkje skal få tilståingsrabatt. Bakgrunnen for det er korleis han har stilt opp for politiet og gitt dei all informasjon om saka – allereie på drapsdagen.

– Det er detaljar som ingen andre kunne ha beskrive på den måten. Dette seier han til politiet så fort han har moglegheit, sa forsvararen.

Han kallar det «oppsiktsvekkande» at klienten ikkje skal få noka form for kompensasjon for dette.

Strid om overgrepspunkt

Den 45-årige faren har i retten erkjent seksuell omgang med sonen i 2017. Då var guten under 14 år, og juridisk blir dette dermed rekna som valdtekt. Forholda blir òg rekna som incest, sidan det gjeld overgrep mot slektning i rett nedstigande linje.

Faren nektar straffskuld for seksuell omgang ved to tilfelle i rundt årsskiftet 2018/19.

– Eg meiner at det ikkje var nokon seksuelle handlingar, sa forsvararen, som ber om frifinning på desse punkta.

Aktor viste på si side til at den tiltalte i eit avhøyr same dag som drapet beskreiv seksuelle handlingar på dei aktuelle tidspunkta.

Dommen blir venta i slutten av neste veke.