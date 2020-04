Nybø oppmodar til oppussing av hus og heim

innenriks

– Eg har ei lita oppfordring til dei som drøymer om å pusse opp badet eller huset: Ring handverkarane!, sa Nybø under pressekonferansen på torsdag om koronasituasjonen.

Ho gleder seg over at fleire verksemder no kan opne dørene igjen og oppmodar folk om å bidra til å støtte opp om næringar gjennom innkjøp.

– Regjeringa har komme med tiltak for å hjelpe bedrifter gjennom krisa. Butikkar gjer det dei kan for å gjere lokala trygge, handverkarar tek grep for å gjere jobben på ein forsvarleg måte, sa Nybø.

I faghandelen melder 56 prosent av verksemdene om betydeleg nedgang, medan 14 prosent har stengd heilt, ifølgje næringsministeren.

– Tiltaka hjelper, men er ikkje perfekte. Vi må jobbe vidare og sjå om det er behov for justeringar eller fleire tiltak framover, sa ho.

(©NPK)