Nybø håper nordmenn kan halde reiselivsbransjen i gang i sommar

– Vi må ta omsyn til råda som gjeld til kvar tid. Det vil òg kunne endre seg fram til sommaren. Men slik det ser ut no, trur eg mange kan glede seg til noregsferie, slo Nybø fast på pressekonferansen om koronasituasjonen på torsdag.

Ho håper at dette blir sommaren der mange kan ta turen til nye stader i Noreg og oppleve til dømes Bryggen i Bergen eller verdsarven i Røros.

– Det er viktig at ikkje alle reiser på hytta, men at folk bruker hotella, et på restaurantane og bruker opplevingstilboda. Slik kan vi halde reiselivet i gang, det er ein bransje som har vorte ramma veldig hardt, seier ho.

For lengre turar òg internt i Noreg, kan det bli aktuelt å reise med fly. Helseminister Bent Høie (H) opplyser at det blir jobba med nye smittevernsanbefalingar for flyreiser.

– Det har ikkje vore noko problem med svært få passasjerar om bord den siste tida, men det blir jobba med å finne gode rutinar for flyreiser i samarbeid mellom Helsedirektoratet og Samferdselsdepartementet. Dette er ei reell problemstilling når flytrafikken tek seg opp igjen, seier Høie.

Han understrekar òg at råd om fritidsreiser kan bli endra før sommaren.

