Kvinner held fram med å ta fleire studiepoeng enn menn

innenriks

Delen menn som ikkje oppnådde nokon studiepoeng, er òg høgare samanlikna med kvinner, ifølgje SSBs årlege statistikk for studiepoeng og fullført høgare utdanning.

– Dette tyder at kvinner i større grad dekkjer årleg studieprogresjonskrav, og at menn i større grad droppar ut, stryk eller ikkje oppfyller krav som blir stilte for å stå på emne eller kurs ved universitet og høgskular, skriv SSB.

Forholdet mellom oppnådde studiepoeng fordelt på kvinner og menn har vore jamt dei siste ti åra, men delen som oppnår over 60 studiepoeng har auka for begge kjønn.

Fordelinga viser ingen variasjon basert på fagfelt, ifølgje undersøkinga.

(©NPK)