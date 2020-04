Koronasmitten i Oslo på tilbakemarsj

innenriks

Før dei strenge koronatiltaka vart innførte, anslår FHI at kvar person med koronasmitte smitta 3,47 andre. Etter at tiltaka vart innførte, har dette reproduksjonstalet (R) sokke til 0,88.

– Eg er veldig glad for at smittetalet for Oslo er lågare enn 1. Viss R er under 1, slår vi ned epidemien og han spaknar over tid, seier byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) i ei pressemelding.

FHI anslår likevel at om lag halvparten til 70 prosent av folket i Oslo vil pådra seg koronasmitte. Oslo kommune held oppe det høgaste nivået for kriseberedskap, som vart innført 11. mars.

– Vi må halde fram ei stund til med å halde oss heime, ha heimekontor, vaske hender og halde avstand. Mykje tyder på at vi er på rett veg, og eg håper utviklinga vil halde fram òg etter at vi har opna litt meir opp, seier Johansen.

