Kommuneoverlege i Bærum meiner dei mista kontrollen over koronautbrot på sjukeheim

innenriks

I tillegg til dei ni døde har 13 bebuarar og 34 tilsette fått påvist koronasmitte ved Vallerhjemmet, skriv Budstikka.

Dei tilsette har ifølgje tillitsvalde uttrykt at tiltaka frå kommunen kom for seint. Dei viser til at den første pasienten med koronavirus vart oppdaga 26. mars, men ekstraordinære tiltak ikkje vart sette i gang før 13. april.

– Vurderinga vår fram til då var at det var tilstrekkeleg å følgje dei nasjonale, helsefaglege råda. Men på eit tidspunkt mista vi den nødvendige kontrollen og oversikta, seier kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen.

(©NPK)