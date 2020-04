Helsedirektoratet undersøker om ein igjen kan besøke eldre på sjukeheim

innenriks

– Vi kjem til å gi i oppdrag til Helsedirektoratet om å sjå på kva som er moglegheita for å både ta vare på smittevern, men samtidig opne opp for meir kontakt med pårørande, seier Høie til NRK.

Svaret kom etter at Frp-leiar Siv Jensen tok til orde for ein rettleiar for sjukeheimane.

Ho meiner det er uverdig at bebuarar på sjukeheim har vore utan besøk i mange veker under koronakrisa.

– Eg vil på det sterkaste oppmode regjeringa om å legge til rette for at pårørande kan besøke sine eldre på sjukeheim, seier ho.

