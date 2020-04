Hamar koronastengjer friluftsområde

innenriks

Onsdag sat folk i alle aldrar i større og mindre grupper. Fleire valde å ikkje høyre på politiet som då bad folk om å splitte opp for å følgje rådet frå helsestyresmaktene om avstand. Enkelte skal òg ha oppført seg ufint mot politiet.

No tek Hamar kommune grep for å hindre at noko liknande skjer att, melder NRK.

– Vi må setje opp sperringar på delar av området. Det er jo dumt. Det tyder at det er mindre plass å boltre seg på, seier ordførar på Hamar, Einar Busterud.

Han seier det er smittefare i samband med å vere i større grupper, og at det er derfor ein har desse reglane.

– Alle kan telje til fem. Dei som ikkje kan det, bør kanskje halde seg inne, seier Busterud

