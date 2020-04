Høie: – Folk i helsevesenet vil oppleve rasjonering av smittevernutstyr

innenriks

– Internasjonalt er det framleis mangel på smittevernutstyr. Det gjer at vi må bruke utstyret på ein endå meir forsiktig og planlagt måte enn vi er vane med. Det betyr at folk som jobbar i helsetenesta, både vil oppleve at utstyret er rasjonert, at det er klare tilrådingar på når ein skal bruke kva typar utstyr, og at ein er klar over at ein i eigen kommune kanskje har smittevernutstyr for to veker fram i tid, sa helseministeren på pressekonferansen på torsdag om koronautbrotet.

Han understreka at Noreg har fått tak i smittevernutstyr og har lager for smittevernutstyr for ei tid framover.

– Eg forstår at situasjonen skaper uvisse og utryggleik, men eg vil forsikre om at vi gjer alt vi kan for å sikre at vi framleis skal ha god tilgang på smittevernutstyr nasjonalt, sa Høie.

