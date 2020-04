Fylkesmannen opnar tilsyn ved sjukeheim i Bergen etter elleve koronadødsfall

innenriks

Bergensavisen melde torsdag at Fylkesmannen i Vestland har opna tilsyn ved sjukeheimen.

– Det har vore eit alvorleg utbrot av koronavirus der. Vi ønsker å sjå om verksemda blir driven slik at alle pasientar, både smitta og ikkje smitta, blir tekne vare på, seier fylkeslege Helga Arianson til BA.

Styreleiar Atle Halvorsen ved Metodisthjemmet seier til NRK at det er avtalt eit møte med tilsynsmyndigheita fredag.

Ifølgje etatsdirektør Anita Wøbbekind Johansen i sjukeheimsetaten i Bergen er smittesituasjonen no under kontroll, og talet på bebuarar er halvert.

– Vi har samarbeidd tett med leiinga på Metodisthjemmet, og tolv av dei smitta bebuarane er flytta til spesialavdelinger for covid-19. Saman med Metodisthjemmet har vi no kontroll over smittesituasjonen på sjukeheimen, seier ho til NRK.

Berre to av dei gjenverande er smitta, og det er ikkje registrert fleire smittetilfelle.

