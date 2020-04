FHI ventar auke i koronasmitten den neste tida

innenriks

Denne veka opna barnehagane, og hytteforbodet vart oppheva. Frå måndag opnar òg frisørsalongar og hudpleiesalongar.

Den gradvise gjenopninga av samfunnet gjer at Folkehelseinstituttet trur at koronasmitten i Noreg vil auke den neste tida.

– Vi minner om at vi ventar ein auke i smittetala framover når vi no lettar på smitteverntiltaka, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet under koronapressekonferansen på torsdag.

Det er til no registrert 7.368 koronasmitta i Noreg, og smittetala har den siste tida vore nedovergåande.

– Sjølv om vi ventar at smitten vil auke, betyr det ikkje at epidemien er ute av kontroll. Vi følgjer situasjonen tett og aukar testkapasiteten og styrkjer overvakinga slik at ein kan justere tiltaka etter situasjonen, sa Vold.

