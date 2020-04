Equinor reduserer utbyttet

innenriks

Equinor har tidlegare lansert fleire tiltak for å styrkje den finansielle «robustheita», mellom anna utskriving av obligasjonar på 5 milliardar dollar.

– Equinor har allereie sett i verk kraftfulle tiltak for å styrkje likviditeten og vår finansielle «robustheit». I denne ekstraordinære marknadssituasjonen har vi òg vedteke å redusere kontantutbyttet for første kvartal 2020 med 67 prosent, samanlikna med det foreslåtte utbyttet for fjerde kvartal 2019, seier konsernsjef Eldar Sætre i Equinor i ei pressemelding.

Utbyttet per aksje er sett til 0,09 dollar for første kvartal. Selskapet opplyser at dei vil komme med meir informasjon om dette når dei publiserer sin kvartalsrapport 7. mai.

(©NPK)