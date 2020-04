DN: Sentralbanksjefen sjekka ikkje Nicolai Tangen grundig før tilsetjinga

innenriks

Ifølgje avisa gjorde ikkje sentralbanksjef Øystein Olsen, som leidde tilsetjingsrådet, grundige undersøkingar av Tangens selskap, formue og fondsplasseringar og kva problemstillingar som kan dukke opp på grunn av det, når han blir ny sjef for oljefondet.

– Dette er utruleg alvorleg. Dette set tilsetjinga i eit heilt nytt lys. Dette er spørsmål som må ettergåast av Noregs Bank, og ein må få svar på. Vi må få full oversikt over selskap og formuesplasseringar, seier Kari Elisabeth Kaski (SV) i finanskomiteen på Stortinget.

Ei tidslinje for tilsetjinga av Tangen viser han 31. mars «etablerer direkte kontakt med Noregs Banks etterlevelsesenheter», som har ansvaret for at juridiske og etiske reglar blir følgde. Tangen vart presentert som ny sjef for Noregs oljefond 26. mars.

Representantskapet i Noregs Bank varsla etter møtet onsdag at det er fleire usvarte spørsmål om tilsetjinga. Det er sentralbanksjefen klar til å svare på.

– Representantskapet har varsla at dei etter møtet vil sende over nokre spørsmål som dei ønsker skriftlege svar på. Vi ser fram til å svare på dei forholda som representantskapet ønsker utdjupa, seier sentralbanksjef og leiar for hovudstyret Øystein Olsen i ei pressemelding.

(©NPK)