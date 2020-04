Brannvesenet kritisk til filming av dødsbrann i Oslo

innenriks

Ein mann mista livet fredag etter at han vart henta livlaus ut frå eit brennande trehus i St. Halvards gate i Gamle Oslo. Allereie før brannvesenet var kome til staden, låg bilete og film av brannen på nettet, spreitt på sosiale medium.

– Vi undrast over dei prioriteringane som blir tekne før nødetatane er på plass på skadestaden. Kva skjer eigentleg dei kritiske minutta før vi kjem fram? Det som er sikkert, er at brannen blir filma, og delt, med kommentar om at det truleg ikkje er nokon i huset som treng hjelp. Det var det, skriv Oslo brann- og redningsetat på Facebook.

Dei presiserer at dei ikkje etterlyser kvardagsheltar som skal kaste seg inn i brennande bygningar og risikere eiga helse for å redde andre.

– Alle har ei plikt til å vurdere om det er noko ein kan bidra med på ein brannstad. Filming må ikkje vere det første ein tenkjer på. Det første ein må tenkje på, er om det er noko ein kan gjere utan at det går utover eigen tryggleik, seier brannsjef Jon Myroldhaug til TV 2.

I innlegget på Facebook skriv Myroldhaug at vi ikkje må gløyme plikta vår den dagen vi sjølv hamnar i ein situasjon der nokon er, eller kan vere, i nød.

– Då håpar vi du handlar med tanke på å redde liv, ikkje ut frå eit behov for å dokumentere og dele flammane. Det siste reddar ingen, skriv brannsjefen.

(©NPK)