Arbeidarpartiet opnar for å slå hol på iskanten

innenriks

I statsråd fredag vil regjeringa etter alle solemerke leggje fram ein oppdatert forvaltningsplan for Barentshavet. Han vil gi svar på kvar regjeringa ser for seg at den politisk betente iskanten skal gå.

Både DN og TV 2 erfarer torsdag at regjeringa har bestemt seg for å definere grensa der det er 15 prosent sjanse for sjøis i april. Det inneber at iskantsona blir trekt lenger sør.

Ap: Ikkje verneplan

Iskanten har i praksis vore rekna som grensa for kor langt nord det skal vere tillate med oljeverksemd. Men fullt så enkelt er det ikkje, meiner Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide.

Det forvaltningsplanen gjer, forklarer han, er å definere området nord for iskanten som ein SVO, det vil seie eit særleg verdifullt og sårbart område. Det tyder strengare krav, men ikkje eit forbod mot petroleumsaktivitet.

– Det at du definerer noko som eit særleg verdifullt og sårbart område, er ikkje det same som at det blir verna, understreka Eide.

– Dette er ikkje ein verneplan. Det er ein forvaltningsplan, seier han.

Strid om definisjonen

Bakteppet er ein strid med både faglege og politiske overtonar om korleis iskanten skal definerast.

I dag blir iskantsona rekna som dei områda der det i gjennomsnitt er is minst 30 prosent av dagane i april. Men miljøfaglege instansar som Havforskingsinstituttet, Norsk Polarinstitutt og Miljødirektoratet har gått inn for ein ny definisjon der grensa blir sett til 0,5 prosent.

Eide er for sin del open for at Stortinget kan lytte til dette rådet, men samtidig halde døra på gløtt for oljeaktivitet nord for den nye iskanten.

Fryktar «sveitserost»

Venstres Ketil Kjenseth, som leiar energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er bekymra over signala. Venstres standpunkt er at Stortinget må seie klart nei til petroleumsaktivitet nord for iskanten.

– Det er viktig at vi set ein iskant som blir respektert. Viss ein gir dispensasjonar nord for dette, då har ein eigentleg berre laga ein sveitserost, seier Kjenseth til NTB.

Uroa blir delt av SVs Lars Haltbrekken. Han fryktar ei «gjennombora» iskantsone i nord.

– Grensa for iskanten må gå der forskarane seier han går. Dette er ikkje ei grense som kan definerast av politikarane, seier Haltbrekken.

Kompromissforslag i vente

Også overfor NTB har kjelder tett på diskusjonane stadfesta at regjeringa legg opp til å flytte iskanten lenger sør enn i dag, og at eit forslag som har vore mykje diskutert i prosessen, er ein ny definisjon på 15 prosents isutbreiing.

Avgjerda om ei 15-prosentgrense er dermed eit kompromiss mellom dei ulike faglege råda.

Internt i regjeringa har Venstre og KrF begge gått inn for å trekkje iskanten lenger sør, medan Høgre har halde korta tett inntil brystet.

Frp, som gjekk ut av regjeringa i januar, har på si side stått åleine blant partia på Stortinget om å vilje trekkje iskanten lenger nord.

Måndag trua Frp-leiar Siv Jensen med å trekkje støtta til regjeringa viss dei flyttar iskanten sørover, skriv TV 2.

(©NPK)