Ap-politikar vart kalla «muslimludder» og «landssvikerhore» etter Moria-engasjement

innenriks

– Debattklimaet er sånn no. Er ein på banen i innvandringssaker, får ein e-postar som hyllar massemordarar og drap på ungdommar, seier Julie Indstad Hole (Ap) til Adresseavisen.

Ho var ein av politikarane som tysdag stemde for at formannskapet i Trondheim skulle støtte eit opprop der 19 tidlegare statsrådar ber regjeringa om at Noreg tek imot barn frå flyktningleirane i Hellas. Det kjem i samband med merksemda rundt forholda i Moria-leiren på den greske øya Lesvos.

Etter avstemminga fekk Hole ein e-post der avsendaren mellom anna skriv at ho bør «legge seg på rygg» som «det simple marksistiske, sosialistiske muslimludder og landssvikerhora du er». Vedkommande skriv òg at talet på drepne under 22. juli-massakren var for lågt.

Hole har lagt ut e-posten på Facebook-sida si, men har sladda namnet til avsendaren.

– Eg la ikkje ut e-posten fordi det var så sjokkerande, tvert imot fordi det er så vanleg. Dette må ei ung kvinne i politikken som meiner noko i asyl og innvandringspolitikken forvente seg, dessverre. Debattklimaet er sånn no. Er ein på banen i innvandringssaker, får ein e-postar som hyllar massemordarar og drap på ungdommar. Kostnaden for å uttale seg er for høg, seier Hole.

Ho har no oversendt e-posten med hetsen til bystyresekretariatet som no skal søkje råd hos PST om saka skal forfølgjast eller meldast.

(©NPK)