20 studentgründerar får inntil ein million kvar

– Meir gründermentalitet vil hjelpe Noreg gjennom omstillinga som vi veit vi skal igjennom. STUD-ENT skal styrkje entreprenørskapskulturen ved universiteta og høgskulane. Klimakrisa og koronakrisa aktualiserer dette meir enn nokon gong, seier næringsminister Iselin Nybø (V).

STUD-ENT-ordninga rettar seg mot studentar og kandidatar frå universitet og høgskular som vil prøve seg på gründerverksemd og vidareutvikle forretningspotensialet i idear dei har fått gjennom studia.

Forskingsrådet fekk 45 søknader i 2020. Prosjekta har vorte vurderte av ekspertar. 20 prosjekt får tildeling og får inntil ein million kroner kvar til utvikling av forretningsideen. Tildelingane skjer innanfor ei rekkje ulike fagområde.

Eitt av prosjekta som får tildeling, er leidd av studentar ved Noregs miljø- og biovitskaplege universitet. Det går ut på å utvikle eit system for å skaffe betre data for å auke mattryggleiken i produksjon og distribusjon av øl frå små- og mellomstore bryggjeri.

Ei gruppe studentar ved NTNU får tildeling til eit prosjekt som utviklar eit system for betre dataoverføring under vatn. Dette kan redusere kostnader i olje- og gassektoren og kan òg auke tryggleiken gjennom betre overvaking av installasjonar under vatn.

(©NPK)