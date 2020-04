Éin av tre sit i joggebukse på heimekontoret

innenriks

Undersøkinga er gjennomført av YouGov på vegner av forsikringsselskapet If. 1.010 personar over 18 år deltok i undersøkinga.

31 prosent svarar at dei tykkjer «det held med joggebukse og t-skjorte eller liknande», medan berre 23 prosent svarar at dei kler seg i vanleg arbeidsklede.

– Skiljet mellom jobb og fritid blir viska ut for mange. Fire av ti svarar at det har vore vanskeleg å halde tida mellom det som er jobb og det som er privat, frå kvarandre dei siste vekene, seier informasjonssjef Sigmund Clementz i If.

