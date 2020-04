Venstre om regjeringas e-lov: – Inngrepet blir for sterkt

innenriks

Venstre har varsla dissens mot delar av regjeringsforslaget til ny etterretningslov, som statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen la fram onsdag.

Det er delen om såkalla tilrettelagd innhenting av grenseoverskridande elektronisk kommunikasjon som Venstre ikkje vil stille seg bak.

– For eit liberalt parti er det vanskeleg å godta så omfattande inngrep i personvernet, som dette er. Sjølv om vi anerkjenner behova som grunngir forslaget som legitime, meiner vi at inngrepet i personvernet blir for sterkt. Innsamling av informasjon i det omfanget som forslaget legg opp til, er over grensa for kva ein bør tillate at ein stat gjer overfor eigne innbyggjarar, seier Trine Skei Grande til NTB.

Venstre-statsrådane Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn har varsla at dei onsdag ettermiddag er tilgjengelege for pressa for å gjere nærare greie for kvifor partiet seier nei. Venstre-dissensen er den første formelle dissensen varsla hos Kongen i statsråd så langt for regjeringa Solberg.

– Kan avsløre intime detaljar

Venstre fekk inn ein klausul om moglegheita til å ta dissens på forslaget om tilrettelagd innhenting allereie i Jeløy-plattforma i 2018, noko som vart gjenteke i Granavollplattforma i 2019 og i vedtak på Venstres landsmøte same år.

Tilrettelagd innhenting inneber innhenting av elektronisk kommunikasjon som blir transportert over den norske landegrensa. Metadata, som inneheld mellom anna informasjon som namn, dato, klokkeslett, geografisk plassering og IP-adresse, blir lagra med det formålet om at Etterretningstenesta skal kunne søkje i informasjonen.

– Dette kan avsløre intime detaljar om livet til ein person, særleg når det blir analysert på eit systematisk vis. Venstre er uroa for at dette vil føre til omfattande overvaking av kommunikasjonen til nordmenn, seier Grande.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) avviser overfor NTB at det er snakk om masseovervaking og seier E-tenesta vil vere underlagd streng domstolskontroll for å få tilgang til dataa.

Fryktar sjølvsensur

– Vi er glade for at det er gjort fleire grep for å ramme inn denne metoden på ein god måte, som til dømes domstolskontroll, men det endrar ikkje på det grunnleggjande: At ein innfører og legg til rette for ein ny metode som strider mot personvernet, seier Grande.

Grande seier Venstre er særleg urolege for risikoen for at formålet glid ut, og for at lova vil ha ein kjølande verknad på ytringsfridommen, slik at nordmenn byrjar sensurere seg sjølv i frykt for overvaking.

Datatilsynet, Amnesty, Tekna, Advokatforeningen, Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening er blant fleire organisasjonar som har uttala seg heilt imot eller svært skeptisk til å ta i bruk tilrettelagd innhenting.

