VG tapte søksmål om innsyn

VG ønskte innsyn i sentrale dokument i samband med artiklane sine om korleis Forsvaret og politiet hadde handtert tenestevåpen, men fekk avslag.

Saman med Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag gjekk dermed avisa til søksmål for å få tilgang til dokumenta, men ifølgje fagbladet Journalisten har Oslo tingrett ikkje gitt avisa medhald.

I dommen skriv Oslo tingrett mellom anna at «Retten er enig med riksadvokaten i at dette er dokumenter som vil kunne gi et fragmentert og misvisende bilde av saken».

Det høyrer med til historia at riksadvokaten i mars gav VG innsyn i fleire dokument enn det først vart gitt, slik at søksmålet til slutt dreidde seg om tilgang til avhøyra av tidlegare politimeister og assisterande sjef for Spesialeininga, Johan Martin Welhaven – som var under etterforsking – og dessutan innstillinga til påtalevedtak.

