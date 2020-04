Tangen offentleggjer millionrekneskap frå USA-seminaret

innenriks

Det viser ein rekneskap som Tangen har sendt til VG.

Mat og drikke kosta nær 9.000 kroner per gjest, medan hotellutgiftene kom på nær 3.000 kroner per natt per gjest. Frå før er det kjent at intimkonserten med Sting kosta éin million dollar, tilsvarande rundt 10 millionar norske kroner.

Tangen dekte alle utgiftene til det mykje omtalte seminaret, der også regjeringsadvokat Fredrik Sejersted, statsråd Torbjørn Røe Isaksen (H), NUPI-direktør Ulf Sverdrup og mange andre samfunnstoppar var inviterte. Fleire av gjestene vart floge inn med privatfly frå Noreg og London til ein kostnad på rundt 13 millionar kroner.

Seminaret har fått mykje merksemd dei siste dagane på grunn av at avtroppande oljefondssjef Slyngstad kunngjorde avgangen sin månaden før seminaret. I vinter vart Tangen kunngjort som ny sjef for Oljefondet. Fleire har teke til orde for at tilsetjingsprosessen no bør granskast.

