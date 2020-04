Stoltenberg: – Befolkninga blir trøytta ut

innenriks

I ei oppdatert risikovurdering om koronaviruset gjer Folkehelseinstituttet (FHI) det klart at det «neppe» er haldbart å halde oppe dei mest inngripande smitteverntiltaka særleg lenge.

Ein viktig grunn til det er at folk rett og slett går lei.

– Ein veit av erfaring frå andre stader at befolkninga blir trøytta ut. Ein blir sliten av slike omfattande tiltak, seier direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Solidariteten kan svikte

FHI ramsar opp fleire forhold som kan føre til minkande oppslutning om dugnaden:

* Fleire av tiltaka må truleg vare i mange månader, kanskje langt inn i 2021.

* Mange kan oppfatte trusselen som mindre no enn då tiltaka vart innførte. Dei dramatiske reportasjane frå Nord-Italia blir stadig fjernare, og mange kan tru at faren snart er over.

* Det blir klarare og klarare at viruset sjeldan fører til alvorleg sjukdom hos unge. Samtidig blir yrkesaktive, studentar og barn hardast ramma av tiltaka. Det kan føre til at solidariteten med dei eldre, som er meir utsette, etter kvart sviktar.

* Varmare vêr gjer at folk ønsker å vere meir saman med andre.

Konsekvensen kan ifølgje FHI bli at folk sluttar å følgje råda om å halde avstand til andre og berre samlast i små grupper, at folk unngår testing av frykt for å hamne i isolering, at folk bryt karantenereglane og at bedrifter sluttar med heimekontor for dei som kan.

Ukjend effekt

Ei anna utfordring, åtvarar FHI, er at det per i dag òg er ukjent om dei mest inngripande tiltaka reelt sett er nødvendige for å slå ned epidemien.

Smitteverntiltaka har ein samla effekt, men effekten av kvart enkelt tiltak er ikkje kjent, blir det påpeika i risikovurderinga.

FHI ser no for seg at dei mest omfattande tiltaka, som stenging av skular og bedrifter, gradvis kan erstattast av meir målretta testing og oppsporing av smitta. Samtidig må dei eldste blir skjerma endå betre.

– Det er veldig vanskeleg å tenkje seg at ein skal ha så omfattande tiltak som ein har hatt til no, over lang tid, seier Stoltenberg.

