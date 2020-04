Stoltenberg åtvarar mot å senke skuldrene

innenriks

Stoltenberg seier til VG av ho er glad for at utviklinga går riktig veg i Noreg.

– Men vi må ikkje gløyme at epidemien der ute går føre seg, og at vi er ein liten del av ei stor verd. Epidemien er global. Vi må ikkje gløyme tydinga av internasjonalt samarbeid og solidaritet for å handtere pandemien, seier Stoltenberg til avisa.

Det var ifølgje statistikken frå Folkehelseinstituttet ingen nye registrert døde i tysdag, men ein auke i talet på nye registrerte smitta frå 45 måndag og 53 søndag til 84 nye smitta tysdag.

(©NPK)