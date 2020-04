Regjeringa utvidar mandatet til korona-ekspertgruppe

innenriks

– Det er viktig at vi har eit godt kunnskapsgrunnlag for avgjerdene vi tek. Vi må sikre at dei økonomiske tiltaka vi innfører, treffer best mogleg og bidreg til å tryggje arbeidsplassar gjennom og etter koronakrisa. Når vi ser at smitteverntiltaka må vare over noko tid, blir spørsmålet om rette insentiv i dei økonomiske ordningane desto viktigare, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei pressemelding.

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo leier det samfunnsøkonomiske ekspertutvalet som regjeringa har sett ned. Dei skal halde fram med å analysere verknadene av eksisterande og nye smitteverntiltak, men regjeringa utvidar no mandatet til også å vurdere:

* Korleis og når mellombelse økonomiske tiltak bør fasast ut.

* Justeringar i tiltak, dersom desse må vare lenger enn ein trudde innleiingsvis.

* Føresetnadene for, korleis og når det bør setjast inn økonomiske tiltak som skal stimulere til vekst og omstilling.

I samband med utvidinga av mandatet er ekspertgruppa utvida med økonomiprofessorane Ragnar Torvik frå NTNU, Katrine Vellesen Løken frå Noregs handelshøgskole og Hilde Bjørnland frå BI.

