Regjeringa: Aps Moria-forslag utan innhald

innenriks

Arbeidarpartiet opna tysdag for å hente inntil 500 ekstra kvoteflyktningar mellom anna frå Moria-leiren i Hellas – viss dette blir gjort i samarbeid mellom Noreg og FN.

– Det er ikkje noko system for behandling av og uttak av kvoteflyktningar i Hellas. Det har aldri vore sett opp eit slik system der, seier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Det er FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) som vel ut kvoteflyktningar.

– Etter det vi er kjende med no, er ikkje UNHCR til stades på øyane i Hellas, seier Barstad.

Moria-opning

Arbeidarpartiets stortingsgruppe vedtok tysdag at ho vil auke talet på kvoteflyktningar frå 3.000 til 3.500 i 2020.

Partiet ønskjer at Noreg og FN i samarbeid skal vurdere der dei 500 ekstra kvoteflyktningane bør kome frå, ut frå kven som er mest sårbare og har eit reelt behov for vern.

– Er dei i Moria, så er vi positive til det, sa Aps innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani til NTB.

Men ifølgje Barstad finst det ikkje eit godt system for Moria.

– Ei av dei store utfordringane i samband med den diskusjonen som har vore når det gjeld relokalisering, er at det ikkje finst noko kvalitetssikra system for korleis ei utveljing skal skje der. Aps forslag når det gjeld Moria, er utan reelt innhald, poengterer ho.

EU-dugnad

Barstad seier regjeringa står fast på asylforliket og ønskjer å ta imot 3.000 kvoteflyktningar i år. Ho er oppteken av at arbeidet med å hente desse no kjem i gang att etter koronaavbrotet.

Åtte–ni EU-land har sagt seg villige til å vurdere å ta imot Moria-flyktningar, etter at EU-kommisjonen tok initiativ til dette. Den norske regjeringa har sagt at ho ikkje kan vurdere dette no, på grunn av koronasituasjonen.

– Dette må vente til det finst system for å gjere det, og til covid-19-situasjonen har roa seg, seier Barstad.

Ho viser til at Noreg nyleg løyvde ytterlegare 350 millionar kroner for å hjelpe greske styresmakter i å byggje opp eit fungerande asylsystem og ta vare på sårbare grupper, som einslege mindreårige.

(©NPK)