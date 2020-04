innenriks

Det stadfestar byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) overfor NRK.

I mai vil det dermed bli mogleg å ta seg ein utepils i hovudstaden att.

Kommunen innførte skjenkjeforbod for éin månad sidan etter at kontrollar viste at fleire stader ikkje klarte å følgje smittevernreglane.

Johansen sa førre veke at kommunen truleg ville starte ei gradvis opning i mai, og stadfestinga kjem i forkant av bystyremøtet seinare onsdag.

(©NPK)