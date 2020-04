No kan permitterte kombinere studium og dagpengar, men berre fram til 1. september

innenriks

Koronakrisa har ført til at rekordmange har søkt om dagpengar. Medan ein tidlegare måtte søkje om å kombinere opplæring med dagpengar, innfører regjeringa no ei mellombels ordning som gjer det enklare å ta utdanning samtidig som ein får dagpengar.

Det gjer at alle som kryssar av for opplæring på meldekortet hos Nav, får betalt ut dagpengar som vanleg, heiter det i ei pressemelding onsdag. Ordninga, som gjeld frå 20. april til 1. september, gjeld alle typar kurs og opplæring.

– Mange av dei som no ufrivillig står utanfor arbeidslivet, ønskjer å bruke tida på å sørgje for at dei har relevant og kunnskap som følgjer med i tida, når dei etter kvart skal tilbake til den gamle jobben sin. Samtidig treng mange dagpengeutbetalingane for å få kvardagen til å gå opp. Denne løysinga vil vere bra både for den einskilde arbeidstakaren, for arbeidsgivarar og for samfunnet i stort, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Det vil framleis vere eit krav om at ein samtidig er aktiv jobbsøkjar, og tilgjengeleg dersom ein får ny jobb. Det tyder at ordninga gjeld for dei som er permitterte og arbeidslause som får dagpengar, og ikkje for studentar som får stønad frå Lånekassen.

Kritiske arbeidstakarorganisasjonar

Fleire arbeidstakarorganisasjonar stiller seg positive til ordninga, men er krystallklare på at ho bør vare lenger.

– Viss dette tyder at du kan miste dagpengane etter 1. september etter at du har starta på eit kurs, inneber det ei alvorleg avgrensing. Mange vil kvi seg for å søkje kurs som varer lenger enn til september i frykt for å miste dagpengane. Dette blir for uføreseieleg, seier Akademikernes leiar Kari Sollien i ei pressemelding.

Frå YS blir det opplyst om at dei er nøgde med krisetiltaket, men at ordninga ikkje er eit svar på omstillingsbehovet arbeidslivet står overfor.

– Behovet for å omstille norsk arbeidsliv var stort allereie før koronakrisa, men har no vorte prekært. Mange av dei som no er arbeidslause, vil ikkje kome tilbake i jobb med det første. Då kan vi ikkje ha det slik at dei må avslutte den utdanninga dei startar opp no under koronakrisa når ordinære reglar blir innførte att 1. september, seier 1. nestleiar Hans-Erik Skjæggerud.

– Urettferdig

Akademikarorganisasjonen Tekna fryktar at mange av medlemmene deira blir permitterte over lengre tid. I ei pressemelding skriv organisasjonen at dei håpar dette blir ei meir langvarig ordning enn det som er skissert. Også ingeniør- og teknologorganisasjonen Nito seier dei skulle ønskje ordninga varte lenger enn til 1. september.

– Dersom krisa framleis ikkje er over i september, håpar eg regjeringa vil la dei som er arbeidslause, og som har byrja på studiar, få halde fram, seier Nito-president Trond Markussen til E24.

Norsk Studentorganisasjon (NSO) er positive til ordninga, men skriv i ei pressemelding at det samtidig er ei urettferdig forskjellsbehandling av norske arbeidstakarar i permisjon, som Stortinget bør rette opp i.

– Arbeidstakarar som no er permitterte frå jobb, får dagpengar medan dei er i utdanning. Studentar som også er arbeidstakarar, som no blir permitterte, får i hovudsak stønadsordninga si som lån, seier leiar i NSO, Marte Øien.

