Munnbind og masker blir det nye for musikkbransjen – og Alan Walker kan seie «velkommen etter»

Store namn som Megadeth, Korn og Thursday har ifølgje BBC byrja å selje ansiktssmaskar på nettstadene sine. Megadeths masker, pryda med maskoten Vic Rattlehead, følgjer med på kjøpet til alle som handlar på nettstaden til gruppa.

Korn selde ut maskene sine, men lovar at ei ny ladning er på veg.

My Chemical Romance sel ut eit stort lager av masker dei hadde laga, berekna til bruk på ein konsert ute i ørkenen – og inntektene skal gå til koronaarbeidslause innan musikkbransjen.

– Vi hadde desse maskene som skulle halde folk støvfrie i ørkenen, ein konsert som ikkje skjedde og aldri vil skje, heiter det frå bandet i ei fråsegn.

Og no lèt timinga til å vere riktig, i motsetnad til då latinopopstjernen J. Balvin fekk gjennomgå for å prøve å tene på koronakrisa då han i mars byrja å selje logomerka ansiktsmasker.

– Stemninga har snudd. Då koronaviruset først skjedde, så vart ansiktsmasker sett på som noko negativt og skremmande. No er det noko som du bruker når du skal i butikken. Det har vorte noko du treng, meir enn ein gimmick, og det kjem til å bli eit motetilbehøyr, seier Christiaan Munro i Sandbag, som har skapt produkt for band som The Chemical Brothers, Radiohead, Bastille og Blink-182.

For industrien som leverer såkalla merchandise til band har reagert raskt, ifølgje BBC.

– Snodig nok laga vi allereie mange slike masker. Med den nye etterspørselen var vi allereie klare til å byrje å produsere, opplyste Tony Holiday, sjef for eit canadisk merchandiseselskap til Billboard nyleg.

Han påpeika nemleg det alle Alan Walker-fans veit – at EDM-artister i årevis har hatt masker og bandanaer som del av sitt merchandisetilbud. På den norske EDM-artistens side heiter det frå bergensaren:

– Å bruke maske har alltid vore måten eg viser at vi alle er like, at vi er alle er dei same.

Men då han i forkant av «Different World»-sleppet i 2018 møtte produsenten av ei «urban maske» som skal hjelpe mot luftforureining, fekk Alan Walker ein ny giv og brukte filtermaska – der overskot av salet går til WHO – for å skape auka forståing for nettopp dårleg luftkvalitet.

