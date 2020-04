innenriks

Mannen er flogen med luftambulanse til St. Olavs hospital med alvorlege skadar, opplyser politiet i Trøndelag på Twitter.

Ulykka har truleg skjedd då køyretøyet velta i ei skråning.

Politiet fekk melding om hendinga via AMK klokka 12.35. Ifølgje Adresseavisen skjedde ulykka på ei eiga øy, slik at politiet måtte ta seg fram med båt. Ved 14-tida vart det opplyst at politiet var på staden og undersøkte.

(©NPK)