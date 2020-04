LO-topp krev Tangens avgang

innenriks

– Den som skal styre pengebingen i landet, må ha tillit hos det norske folket. Det har ikkje Nicolai Tangen, seier Eggum til VG.

Han meiner at finansmannens «drømmeseminar», der ei rekke samfunnstoppar deltok, underbyggjer at Tangen ikkje er den rette mannen til å forvalte velferda og pensjonen for framtidige generasjonar.

I ein e-post til avisa avviser den påtroppande oljefondssjefen at han manglar tillit. Han skriv at han ikkje er samd med Eggum i at han er feil mann til jobben, og at han ikkje kjenner seg igjen i påstandar om at arrangementet var ein «smøretur».

(©NPK)