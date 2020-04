Immunolog meiner muslimar bør bryte fastereglar på grunn av koronaepidemien

innenriks

Under ramadan skal mange av Noregs rundt 200.000 muslimar avstå frå mat og drikke frå soloppgang til solnedgang, som i praksis utgjer 17 timar.

Til NRK seier Spurkland at ho meiner koronaepidemien er så alvorleg at normale fastereglar ikkje bør følgjast. Ho åtvarar om at tørre slimhinner aukar risikoen for virusinfeksjonar, og at det blir anteke at dette òg gjeld koronaviruset.

Det er ikkje nok å skylje munnen med vatn, som er tillate under fasta, meiner ho.

Muslimsk Dialognettverk meiner at det ikkje går an å lempe på fastereglane, men at det er opp til kvar enkelt å avgjere om ein er frisk nok til å faste.

Islamsk Råd Noreg seier til kanalen at Spurklands råd ikkje er godt nok vitskapleg bevist at vil fungere mot koronasmitte, og at dei har forhøyrt seg med fleire ekspertar før fastemånaden.

– Vi tek omsyn til smittevernreglane og ser korleis det går, seier informasjonsansvarleg Yasir Ahmed i Islamsk Råd.

