Helsedirektoratets råd for deg med pollenallergi

innenriks

– Verkar medisinen er det god grunn til å tru at det ikkje er korona, seier helsedirektør Bjørn Guldvog under den daglege pressekonferansen til styresmaktene om koronakrisa onsdag.

Om lag 1 million nordmenn har pollenallergi, og fleire har uttrykt bekymring over at symptoma minner om korona og er redde for at dei er smitta med viruset, ifølgje Guldvog.

Han tilrår allergikarar å byrje med pollenmedisin to veker før sesongen startar. Dersom medisinen ikkje verkar mot symptoma, bør ein ta kontakt med fastlegen for å eventuelt bli testa for koronaviruset.

– Har ein alvorlege symptom og medisinen ikkje verkar, kan det vere lurt å ta ein test, sa han.

(©NPK)